Ein 59-jähriger Pkw-Lenker aus der Südoststeiermark war am Donnerstag gegen 9.30 Uhr gemeinsam mit seiner 57-jährigen Frau auf der B66 in Radochen unterwegs. Im Kreuzungsbereich bei einer Firma fuhr ein weiteres Fahrzeug, gelenkt von einem 39-jährigen Mann aus Leibnitz, von rechts in die Kreuzung ein. Infolge kam es trotz eines Brems- und Ausweichmanövers zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Dabei prallte die Front des einfahrenden Pkw des Leibnitzers gegen die Beifahrerseite des geradeaus fahrenden Fahrzeugs. Die Beifahrerin wurde durch den auslösenden Airbag unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde die Frau zur weiteren medizinischen Abklärung in das LKH Feldbach gebracht. Der zweitbeteiligte Pkw-Lenker blieb unverletzt.