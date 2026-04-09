Gegen 7.35 Uhr war am Donnerstagvormittag ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw in Feldbach unterwegs. Mit seinem Fahrzeug fuhr er stadteinwärts auf der Grazer Straße. Dabei dürfte er eine 16-jährige Fußgängerin aus dem Bezirk Südoststeiermark beim Überqueren eines Zebrastreifens übersehen haben und kollidierte mit dieser.

Jugendliche verletzt

„Eigenen Angaben zufolge wurde er von der Sonne geblendet“, heißt es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Nach der Erstversorgung wurde die 16-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades zuerst in das LKH Feldbach und von dort weiter in das LKH Graz, in die Kinderklinik, gebracht.