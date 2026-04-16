Zu einem Verkehrsunfall war es gestern in Gschmaier (Gemeinde Gersdorf an der Feistritz) gekommen. Eine 15-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war mit ihrem Moped von Ilz nach Gersdorf unterwegs und kam dabei zu Sturz. Eine Pkw-Lenkerin fand die 15-Jährige bewusstlos auf der Straße liegend und setzte die Rettungskette in Gang. Die 15-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C 16 in die Kinderchirurgie am LKH Graz geflogen.

Der genaue Unfallhergang wird derzeit ermittelt. Laut Polizei gibt es keine Anhaltspunkte auf eine etwaige Zweitbeteiligung. „Wir gehen davon aus, dass sie mit dem Moped auf das Bankett gekommen und dadurch gestürzt ist“, informiert die Landespolizeidirektion. Neben Polizei, Rettungshubschrauber und Rettung war auch die Freiwillige Feuerwehr Gersdorf im Einsatz.