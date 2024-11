Ein umgestürzter ÖVP-Heuballen bei der Autobahnabfahrt Sinabelkirchen erinnert am Dienstag nach der Landtagswahl symbolisch an die Wahlniederlage der Partei. In der oststeirischen Gemeinde wählte jeder Zweite die FPÖ (50,8 Prozent), bei der EU- und Nationalratswahl war Sinabelkirchen gar die blaue Hochburg in der grünen Mark.