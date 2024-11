Mit Spannung wurden die Ergebnisse der ersten Hochrechnungen der steirischen Landtagswahlen erwartet. Im Bezirk Weiz führt die FPÖ derzeit mit 36,2 Prozent der Stimmen, das ist ein Plus von 18,5 Prozentpunkten, gefolgt von der ÖVP (33,7 %), die ein Minus von 8,3 Prozentpunkt verzeichnen und der SPÖ (17,4%) mit einem Minus von 5,5.

Um Platz dürfte es ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Derzeit belegen ihn die Grünen mit 5,1 Prozent der Stimmen, sie verloren 5,1 Prozentpunkte. Die Neos hingegen gewannen 0,8 Prozentpunkte und erhalten 4,8 Prozent der Stimmen. Das Schlusslicht im Bezirk Weiz bildet die KPÖ mit 2,8 Prozent, sie verlieren 0,4 Prozentpunkte.

Die Wahlbeteiligung im Bezirk lag bei 72,4 Prozent - etwas weniger als bei der Nationalratswahl, da waren es 80,3 Prozent - allerdings war sie höher als bei der Landtagswahl 2019, wo 67,30 Prozent der Weizerinnen und Weizer zur Wahlurne schritten. Insgesamt waren im Bezirk Weiz 72.385 Menschen wahlberechtig, sie konnten in 197 Wahllokalen ihre Stimme abgeben. 13.782 Wahlkarten wurden ausgestellt. Im Wahlkreis Oststeiermark (mit den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld, Südoststeiermark und Weiz) waren exakt 213.332 Personen wahlberechtigt.

48 Mandate werden steiermarkweit vergeben, elf davon gehen in die Oststeiermark. Diese Kandidatinnen und Kandidaten hoffen auf einen Einzug in den Landtag.

Die oststeirischen Mandatare im Wahlkreis waren in den vergangenen fünf Jahren: Lukas Schnitzer, Franz Fartek, Silvia Karelly, Andreas Kinsky, Julia Paar und Hubert Lang (alle ÖVP), Wolfgang Dolesch und Cornelia Schweiner (beide SPÖ), Patrick Derler und Herbert Kober (beide FPÖ) sowie Andreas Lackner (Grüne). Fix ist: Hubert Lang, Andreas Kinsky und Cornelia Schweiner traten nicht mehr an. Der neue Landtag muss spätestens am 18. Dezember angelobt werden.

Bei der Landtagswahl 2019 lag die ÖVP voran

Bei der vergangenen Wahl 2019 kam die ÖVP im Bezirk Weiz auf 42,0 Prozent, gefolgt von der SPÖ (22,9 %), der FPÖ (17,7 %), den Grünen (10,2 %), den Neos (4,0 %) und der KPÖ (3,2 %).

Im gesamten Wahlkreis Oststeiermark lag die ÖVP mit 47,2 Prozent voran, gefolgt von der FPÖ (19,0 %), der SPÖ (18,8 %), den Grünen (8,5 %), den Neos (3,9 %) und der KPÖ (2,6 %).

