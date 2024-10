Drei Gemeinderäte zählen die Neos im Wahlkreis Oststeiermark. Patrick Friedl in Ludersdorf-Wilfersdorf, Christian Reinstadler in Markt Hartmannsdorf und Christoph Perner in St. Stefan im Rosental vertreten die Themen der Pinken. In drei weiteren Gemeinden (Weiz, Gleisdorf, Puch bei Weiz) gibt es sogenannte Gemeindeteams. Sie mobilisieren vor Ort Wählerinnen und Wähler, organisieren Treffen und Events.