Er ist 21 Jahre jung und will etwas ändern. "Ich sehe Dinge in der Gemeinde, die nicht so gut laufen", sagt Martin Reith, der künftig als Gemeindesprecher für die Neos im Bezirk Weiz tätig sein wird. Was genau will Reith nun aber ändern? Er möchte Weiz attraktiver machen und "das Freizeitangebot für alle Altersklassen ausbauen", nimmt Reith sich vor. Konkret wolle er sich etwa dafür einsetzen, dass vorhandene Parks umgebaut werden, mit Kneippanlagen für Senioren. Auch für die Jugendlichen möchte er mehr Angebote schaffen, damit "diese nicht nach Graz fahren müssen".