Die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofes (OGH) und Ex-Präsidentschaftskandidatin Irmgard Griss hat sich am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit dem steirischen Neos-Spitzenkandidaten Niko Swatek einmal mehr für mehr Transparenz bei Postenvergaben in der Politik ausgesprochen. Eine unabhängige Stelle, an die man sich mit Korruptionsbedenken wenden kann, sowie Haftungen für Politikerinnen und Politiker seien ebenfalls nötig.

Swatek unterstrich, dass Vertrauen in die Politik „das Fundament unserer Demokratie“ sei. Das werde aber durch Freunderlwirtschaft und Postenschacher erschüttert und das müsse ein Ende finden. Als Unterstützung haben sich die Pinken die frühere OGH-Präsidentin als „Allianzpartnerin“ zur Seite geholt. Bereits 2017 hatte sich Griss im Rahmen des Nationalratswahlkampfes für Neos mit ähnlichen Forderungen starkgemacht.

Bürger fühlen sich machtlos

Sie unterstrich die Notwendigkeit eines niederschwelligen Angebots für die Bevölkerung – eine Stelle ähnlich einer Ombudsfrau oder einer Anwaltschaft, an die sich die Menschen wenden können, wenn sie bei politischen Entscheidungen das Gefühl hätten: „Da stimmt doch was nicht. Das kommt mir komisch vor“, erklärte die Juristin. Die Stelle, die sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene sinnvoll sei, müsste von einer unabhängigen Person mit entsprechender Fachkenntnis besetzt werden und weisungsfrei sein. Es würde den Bürgern auch das Gefühl der Machtlosigkeit im Fall von Korruption nehmen, denn das Vertrauen in Institutionen und Gerichtshöfe sei für eine liberale Demokratie unabdingbar. Korruption und Postenschacher bezeichnet Griss als „die Krebsübel in unserem Staat.“

In puncto Haftungen und Sanktionen sagte Griss, dass Politiker bei gravierenden Fehlentscheidungen nach der sogenannten „Business Judgement Rule“, die im unternehmerischen Umfeld angewendet wird, zur Verantwortung gezogen werden sollten. Die Regel besagt, dass bei schwerwiegenden Entscheidungen sämtliche Informationen eingeholt werden und diese angemessen aufbereitet werden müssen. Die daraus abgeleitete Entscheidung müsse im Fall der Politik zum Wohle des Landes sein – und es dürfe kein Interessenskonflikt vorliegen. So dürfe weder der Politiker oder die Politikerin selbst noch Personen in seinem oder ihrem Umfeld einen Vorteil daraus ziehen. Griss sieht sich als Unterstützerin der Neos.

Neos wollen Parteiförderung halbieren

Swatek zählte weitere Forderungen auf, die im Wahlprogramm der Pinken enthalten sind. Dazu zählen etwa die Halbierung der Parteienförderung sowie ein Transparenzportal nach dem Vorbild von Südtirol. Außerdem sollten Landes- und Stadtrechnungshof auch die Verwendung von Klubgeldern überprüfen können. Damit ließen sich Vorgänge wie bei der FPÖ Graz (es wurden mutmaßlich Klubgelder in beträchtlichem Ausmaß falsch verwendet) unterbinden. Komme es doch zu einer falschen Verwendung des Steuergelds durch einen politischen Klub, so müssten es auch „empfindliche Strafen“ geben, sagte Swatek.