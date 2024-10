Am Eisernen Tor in Graz starteten Niko Swatek, Robert Reif und Neos am späten Dienstagnachmittag in den Landtagswahlkampf. Die neue Listenzweite – die Elementarpädagogin und klinische Psychologin Bettina Schoeller musste krankheitshalber passen. Prominente Schützehilfe kam aus Wien mit dem pinken Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr.