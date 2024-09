Knapp drei Wochen noch bis zum Urnengang: Veit Dengler, Fiona Fiedler und Lukas Hosemann von den steirischen Neos skizzierten am Mittwoch in Graz, wie sie ihr Ziel erreichen wollen. „Zwei Mandate im Parlament“, erhofft sich Landessprecher Niko Swatek. 2019 haben sich die Pinken in der Steiermark um 2,1 Prozentpunkte auf 7,1 Prozent verbessert.