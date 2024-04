Mit dem Medienmanager Veit Dengler zieht ein Gründungsmitglied der Neos in die Nationalratswahl Ende September. Dengler führt nach dem dreistufigen Vorwahlprozess und dem finalen Votum durch die Neos-Mitglieder die steirische Landesliste an, Spitzenkandidatin im Bund ist erwartungsgemäß Parteiobfrau Beate Meinl-Reisinger.

„Bei der anstehenden Nationalratswahl steht viel auf dem Spiel. Wir müssen jetzt die richtigen Weichen setzen, damit die Menschen wieder Vertrauen in die Politik fassen und sich aus eigener Kraft etwas aufbauen können. Schluss mit Stillstand, leeren Versprechen und Machtkämpfen! Wir Neos wollen Österreich voranbringen und haben die nötige Energie, um bei den Reformen zu liefern, die unser Land dringend braucht.” Besonders am Herzen liegt Dengler das Thema Entlastung: „Wir brauchen ernsthafte Politik, die die Menschen und die Betriebe in der Steiermark entlastet. Wir brauchen einen Staat, der nachhaltig haushaltet - und weniger Bürokratie, damit wir alle unser Potenzial entfalten können. Österreich kann mehr.”

Auf den weiteren Listenplätzen der steirischen Landesliste finden sich die Nationalratsabgeordnete Fiona Fiedler (Abgeordnete zum Nationalrat) und Lukas Hosemann, Mitglied Landesteam Steiermark.