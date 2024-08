Hausbesuche sind das täglich Brot im Wahlkampf, auch für Unternehmer und Publizisten wie Veit Dengler. Der möchte als ein „Wiederquereinsteiger“ (Zitat) für die steirischen Neos in den Nationalrat einziehen. „Das Match gewinnen wir bei den Leuten“, ist der 56-Jährige überzeugt. Also geht der Mitbegründer der Neos von Tür zu Tür. Akademische Debatten seien da wenig gefragt, auch nicht das Kleinklein der Tagespolitik. „Das interessiert die meisten Steirer nicht.“ Sondern? „Die großen Veränderungen in der Gesellschaft.“