Wenn es an der Haustür klopft, könnte es durchaus sein, dass jemand von den Neos davor steht und über die bevorstehende Nationalratswahl sprechen möchte. So geschehen auch am Mittwoch, 4. September: Die beiden steirischen Neos-Spitzenkandidaten, Veit Dengler und Fiona Fiedler, waren zu Gast in Judenburg, begleitet vom Landtagsabgeordneten Robert Reif, der auch Listenerster im Wahlkreis 6D / Obersteiermark ist, und von der ehemaligen Judenburgerin Gertraud Auinger-Oberzaucher, die auf der Landesliste Niederösterreich an wählbarer Stelle für den Nationalrat kandidiert. Fiedler und Auinger-Oberzaucher luden ebenso zu einer Diskussion zum Thema Pflege und Gesundheit.