Bis zum Schulbeginn sind es nur noch wenige Tage. Doch im Pflichtschul-Cluster Judenburg will keine wirkliche Freude aufkommen. Denn die Schulgebäude sind im desolaten Zustand. „Betroffene Lehrkräfte wandten sich mit einem Hilferuf an uns“, erzählt Neos-Landtagsabgeordneter Robert Reif. Die Liste der Missstände ist lange: Regeneintritt, Lärmbelastung, da es keinen Schallschutz gibt, die Heizung funktioniert nur teilweise, die Schulmöbel sind in so schlechtem Zustand, dass sich Schüler durch Holzsplitter verletzen, es gibt Risse in den Wänden oder Schimmel an der Fassade. Auch die Außenanlagen sind in einem nicht bespielbaren Zustand. Da es sich bei Volks-, Mittel- und Polytechnischer Schule um Pflichtschulen handelt, ist die Stadtgemeinde Judenburg in diesem Fall Schulerhalterin.