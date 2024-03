Für manche mag es wundersam erscheinen, was an diesem Mittwochvormittag an der Mittelschule Judenburg geschieht. Die große Pause ist zu Ende, der junge Lehrer Matthias Knauer erscheint mit weißem Leiberl und offenem rotem Hemd vor der zweiten Klasse. Hinten an der Wand steht in großen, bunten Buchstaben das Wort „Respekt“.