Er ist HAK-Absolvent, Banker bei einer Bank in Weiz und wurde nun einstimmig als Geschäftsführer der JUNOS, der jungen NEOS, in der Steiermark wieder gewählt: Martin Reith aus Weiz. „Diese Tätigkeit ist ehrenamtlich“, sagt der 23-Jährige. Das Engagement bei den jungen NEOS, quasi der Nachwuchsabteilung der Partei, sieht er als persönliche Entwicklung, er schätzt das Networking und die Weiterbildung. „Langfristig sehe ich mich in der Politik.“ Die Ziele im Bezirk: Das Aufbauen von möglichst vielen Ortsgruppen, Erfolge bei den kommenden Wahlen - und so beispielsweise nächstes Jahr den Einzug in den Gemeinderat in Weiz schaffen.