In einem Gasthaus in Thannhausen versuchte Samstagnachmittag ein Unbekannter, einen Gastwirt zu überfallen. Er flüchtete ohne Beute, die Polizei ersucht um Hinweise.

Wilde Szenen am helllichten Nachmittag in einem Gasthaus in Thannhausen (Bezirk Weiz): Gegen 16 Uhr kam ein junger Bursche, der ein rotes T-Shirt als „Maske“ trug, ins Gasthaus und bedrohte den Wirt mit einem Hammer. Mit den Worten: „Kassa auf, dann bin ich weg!“ forderte er die Herausgabe von Bargeld. Der Wirt flüchtete vor das Lokal, der Täter lief ihm nach und forderte weiter Geld. Der Wirt rannte wieder ins Lokal und verschloss die Eingangstür.

Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute auf einem Moped in Richtung Nöstl. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei bittet um Hinweise

Der Täter trug zur Tatzeit ein graues T-Shirt und hatte eine graue Umhängetasche bei sich. Er hatte ein rotes T-Shirt um das Gesicht gebunden und sich so maskiert. Der Täter war etwa 175 cm groß und etwa 16 bis 17 Jahre alt.

Hinweise zur Täterschaft sind erbeten an das Landeskriminalamt Steiermark, 059 133-60 3333.