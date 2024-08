Am Dienstag kam es zu einem schweren Unfall bei der Sommerrodelbahn am Koglhof. Weil ein Rodler mutmaßlich zu langsam fuhr, entstand ein Rückstau. Mehrere Schlitten mussten nach einer Linkskurve anhalten, was zu einem folgenschweren Auffahrunfall führte.

Hubschrauber brachte Verletzte ins LKH Weiz

Zwei Mädchen im Alter von 7 und 8 Jahren, die gemeinsam mit einer Rodel bergab fuhren, bemerkten den Rückstau zu spät und prallten ungebremst auf das letzte Fahrzeug des Staus. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Mädchen von ihrer Rodel geschleudert und prallten auf die harte Oberfläche der Rodelbahn.

Die Kinder, die mit ihrer Oma und Tante unterwegs waren, erlitten Verletzungen und mussten umgehend medizinisch versorgt werden. Beide wurden mit einem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Graz geflogen. Auch der 66-jährige Lenker der Rodel, auf den die Mädchen auffuhren, wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Er erlitt vermutlich ein Schleudertrauma und wurde ebenfalls per Hubschrauber in das Landeskrankenhaus Weiz transportiert.

Die Sommerrodelbahn wurde nach dem Unfall vorübergehend gesperrt, während die Rettungs- und Bergungsarbeiten durchgeführt wurden. Die genaue Ursache des Unfalls wird derzeit von der Polizei untersucht, wobei insbesondere das Verhalten des langsam fahrenden Rodlers im Fokus steht.