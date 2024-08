Schwere Verletzungen erlitt ein Arbeiter (40) aus dem Bezirk Villach Mittwochvormittag bei einem Unfall in Villach. Eine 700 Kilo schwere Drehbank kippte gegen 8.15 Uhr im Zuge eines Transportes in einer Firma in Villach um und begrub den Mann unter sich.

Arbeitskollegen konnten die Drehbank mithilfe eines Hubwagens anheben und den Verunfallten bergen. Dieser wurde nach Erstversorgung mit schweren Verletzungen von der Rettung in das LKH Villach gebracht.