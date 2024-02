„Wenn es nicht läuft, bin ich der René Benko von Weiz“

Am 22. Februar eröffnet Drogeriekette „Müller“ ihre Filiale im neuen Weizer „Pichler-Quartier“. Aber wer ist der Mann, der „Müller“ in den Bezirk lotste – und viele Bauten in der Region hinterlässt? Eine Spurensuche und ein Gespräch über...