Mehr als 500 Seniorinnen und Senioren aus den Bezirken Deutschlandsberg und Voitsberg genossen heuer ihre gemeinsame Fünftagesausfahrt an die Makarska Riviera. Die Makarska Riviera ist ein etwa 45–60 Kilometer langer Abschnitt der kroatischen Adriaküste in Dalmatien.

Organisiert durch Willi Pölzl und sein Team führte die Reise in zwei Gruppen über Zadar bis an die dalmatinische Küste. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich begeistert vom Vier-Sterne-Hotel Medora Auri, das fast zur Gänze in weststeirischer Hand war.

Höhepunkte waren Ausflüge nach Dubrovnik, Split, Omiš und Makarska. Für beste Stimmung sorgte Musiker Markus Krois, der die Senioren gekonnt zum Tanzen animierte. Noch während der Heimfahrt wurden Pläne für die Ausfahrt im kommenden Jahr geschmiedet: 2027 geht es für die Senioren nach Mali Lošinj.