Der Regionale Jugendbeirat Südweststeiermark traf sich in Leibnitz, um Bilanz zu ziehen und neue Projekte auf Schiene zu bringen. Im Mittelpunkt standen die künftige Ausrichtung des Gremiums, bessere Kommunikation sowie die Rolle als Bindeglied zwischen Jugendarbeit und Politik.

Trotz knapper finanzieller Spielräume wolle man Angebote für junge Menschen sichern und weiterentwickeln.

Ein aktuelles Beispiel ist die neue Jugenddisco-Reihe: Beim Kick-off mit DJ-Workshop wurden Jugendliche aktiv in die Planung und Umsetzung eingebunden. Die nächsten Termine stehen bereits fest: Am 18. April wird in Lebring gefeiert, am 9. Mai in Wildon.

Der Jugendbeirat versteht sich als Plattform für Austausch, Vernetzung und gemeinsames Handeln in der Region. Interessierte Jugendverantwortliche können sich beim Regionalen Jugendmanagement Südweststeiermark melden und Teil des Netzwerks werden.