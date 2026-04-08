Von den Gourmetführern „Falstaff“ (2017) und „Gault&Millau“ (2021) wurde Christian Zach vom Restaurant „Die Weinbank“ in Ehrenhausen bereits mit dem Titel „Sommelier des Jahres ausgezeichnet.“ Mit dem Erhalt des „Michelin Sommelier Award“ setzte er nun noch eines drauf. Damit ist Zach der erste Steirer und zweite Österreicher, dem dieses Triple gelang.

Neben ihm hat bis jetzt nur Sommelier Alexander Koblinger von Döllerers Genusswelten diese drei Auszeichnungen erhalten. Gemeinsam mit Weinbank-Geschäftspartner und Zwei-Sterne-Koch Gerhard Fuchs bildet Zach nun eines der höchst dekorierten Duos in der österreichischen Gourmetbranche.