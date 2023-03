Nein, ein Scherz ist es nicht, obwohl das Datum nicht passender sein könnte: Wer am 1. April im Haubenlokal Mühle in Stainz zu Gast ist, wird vom Haubenkoch Johann Schmuck bedient. In der Küche steht währenddessen sein Servicepersonal rund um die Sommeliers Fabian Sbaschnik und Joachim Retz sowie Vivienne Wutzel und Markus Rauter.