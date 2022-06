Er schickt seine Gäste künftig zum Feiern in den Keller. Genauer gesagt unter die Mühle in Stainz. Haubenkoch Johann Schmuck kann es offensichtlich nicht lassen, nach dem Restaurant Broadmoar und der Mühle steht schon das nächste Gastro-Projekt in den Startlöchern. "Terra" soll das neue Restaurant heißen und im Keller der Mühle in Stainz entstehen. Die Umbauarbeiten finden zwischen August und Anfang September statt. "Wir wollten den Keller schon immer herrichten und jetzt passt das gut", erklärt Schmuck. Mit maximal 16 Sitzplätzen soll der Betrieb exklusiv bespielt werden. Zur Ausrichtung will der weststeirische Gastronom aber noch nichts verraten.