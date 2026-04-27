Es war als großangelegte Katastrophenschutzübung geplant – und wurde von der Realität eingeholt. Am Samstag probten 321 Einsatzkräfte mit 73 Fahrzeugen im Raum Wirtbartl, Zirmaalm und Ochsenwald in Wielfresen (Wies) den Ernstfall: großflächige Waldbrände in schwierigem Gelände.

Mit dabei waren Feuerwehrkräfte aus Deutschlandsberg, Leibnitz, Voitsberg und Kärnten, ein Hubschrauber des Innenministeriums, Bergrettung sowie Rotes und Grünes Kreuz. Geübt wurden unter anderem Einsatzleitungen, Drohnenerkundung, Löschwasserförderung über 2,4 Kilometer und die Brandbekämpfung in steilem, unwegsamem Gelände.

Übung abgebrochen, Hubschrauber alarmiert

Während in Wielfresen der Waldbrand-Ernstfall geprobt wurde, wurde aus der Übung plötzlich Realität: Der Flugdienst wurde zu einem tatsächlichen Waldbrand im Bezirk Graz-Umgebung alarmiert. In Eisbach-Rein loderten die Flammen auf rund 50 Hektar Wald. So konnte der Hubschrauber binnen Minuten wertvolle Unterstützung im tatsächlichen Waldbrandgebiet leisten.

Bei der Schlussbesprechung in Wielfresen wurden die Erkenntnisse aus der Übung ausgewertet und mögliche Verbesserungen für künftige Einsätze besprochen. Der Bereichsfeuerwehrverband Deutschlandsberg dankte allen Einsatzkräften, Organisationen und Unterstützern sowie der Forstverwaltung Liechtenstein und den Grundeigentümern für die Bereitstellung des Übungsgeländes.

Die Einsatzkräfte richten einen dringenden Appell an die Bevölkerung: Trockenheit und Wind erhöhen derzeit die Brandgefahr massiv. Im Wald und in Waldnähe sollten keine Feuer entzündet und keine Zigaretten achtlos weggeworfen werden.