„Tag drei geht für uns gleich weiter wie Tag eins und zwei.“ Hunderte Einsatzkräfte kämpfen in Eisbach-Rein seit Tagen gegen die Flammen, die auf 40 bis 50 Hektar Wald lodern. Zwei Züge der Freiwilligen Wehren haben in der Nacht von Sonntag auf Montag Brandwache gehalten, so Herbert Buchgraber, Sprecher der Wehren in Graz-Umgebung.

Seit den frühen Morgenstunden sind erneut 250 Einsatzkräfte und sieben Hubschrauber im Einsatz, um gegen die Flammen zu kämpfen. „Positiv ist, dass sich der Brand nicht ausgeweitet hat“, sagt Buchgraber. „Auch der Wind ist weniger geworden, die Böen haben uns am Wochenende auf Trab gehalten.“ Von einem baldigen Ende des Einsatzes kann keine Rede sein, der Feuerwehrsprecher ist jedoch zumindest vorsichtig positiv gestimmt. „Wir konnten teilweise schon kleine Erfolge erzielen, es geht in die richtige Richtung.“

Regen bleibt aus

Einsätze wie dieser zehren an den Kräften der Wehren, umso wichtiger sei deshalb, regelmäßig durchzuwechseln, betont Buchgraber. „Das hält sonst niemand so lange durch.“ Ein weiterer Erfolg: Bislang blieben die Hunderten Einsatzkräfte, die aus der gesamten Steiermark angerückt sind, alle unverletzt. Das liege sicher auch an dem Rotationssystem, das die Feuerwehr verfolgt. „Bei Erschöpfung ist die Gefahr, dass etwas passiert, viel höher.“ Eine Prognose wagt Buchgraber nicht abzugeben: Wie lange es dauert, den Brand zu löschen, lasse sich im Moment nicht abschätzen. „Es wird auf jeden Fall noch eine längere Geschichte“, bleibt er realistisch.

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Für Dienstag und Mittwoch kündigen sich in der Steiermark Regenschauer an, „Wasser von oben wäre jetzt wirklich Gottes Segen für uns“, so der Feuerwehrsprecher. Meteorologe Hannes Rieder von der Geosphere nimmt der Hoffnung auf Niederschlag allerdings den Wind aus den Segeln. „Es müsste mindestens 20 Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter regnen, um bei der derzeitigen Situation wirklich nützlich zu sein“, sagt er.

Frühling bislang viel zu trocken

Die großen Regenmengen seien aber für Eisbach-Rein auch in den kommenden Tagen nicht in Sicht, prognostiziert Rieder. Maximal fünf Millimeter Niederschlag soll es bis Mitte der Woche geben. Östlich der Mur bleibt der Regen überhaupt vollkommen aus. Auch in der restlichen Woche strahlt die Sonne vom Himmel, das verlängerte Wochenende ähnelt laut Meteorologe dem vergangenen. „Die Temperaturen werden wieder auf bis zu 25 Grad steigen.“

Traumwetter für Ausflügler und Wanderer, aber eine Herausforderung für Einsatzkräfte und auch Bauern. Die Trockenheit lässt auch die Landwirtschaft tief seufzen. Laut Daten der Unwetterzentrale war seit September 2025 jeder Monat im landesweiten Mittel teils deutlich zu trocken – nur der Februar fiel überdurchschnittlich nass aus. Regional gab es bislang teils in diesem Frühling noch gar keinen flächendeckenden und ergiebigen Regen. Das größte Defizit herrscht im Moment mit 80 bis 90 Prozent in der östlichen Steiermark, aber auch in Osttirol und Kärnten.

Hunderte Feuerwehrleute sind seit Tagen im Dauereinsatz © APA / Unbekannt

Hohe Gefahr für mehr Brände

Das erhöht die Gefahr für Brände enorm, weshalb Rieder von der Geosphere Wanderer und Outdoor-Sportelnde auch zur Vorsicht mahnt. „Für die gesamte Steiermark gilt es, im Moment vorsichtig zu sein, nicht zu zündeln und nichts einfach achtlos wegzuwerfen. Das kann fatale Folgen haben.“