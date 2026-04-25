Es geht um Feste, die ein gutes Jahr vorher geplant werden: Kirche, Menü, Musik, Zimmer – und um Anzahlungen, die längst überwiesen sind. Nach der Insolvenz der Domaines Kilger Schloss Gamlitz Betriebs GmbH geht es für rund 35 Brautpaare um die zentrale Frage: Kann ihr großer Tag im Schloss Gamlitz wie geplant stattfinden?

Masseverwalter Gerhard Petrowitsch verdeutlicht im Gespräch mit der Kleinen Zeitung, dass eine geordnete Abwicklung der gebuchten Hochzeiten über eine Auffanggesellschaft angestrebt werde. Man sei es den Brautpaaren schuldig, rasch Klarheit zu schaffen. Entscheidend sei aber, ob die dafür nötigen finanziellen Mittel sichergestellt werden können.

Anwältin: „Hochzeiten sollen stattfinden“

Randa Mikhaeil von der Grazer Kanzlei hba Rechtsanwälte GmbH vertritt die Eigentümerseite. Sie sagt dazu: „Status quo ist, dass der bisherige Schloss-Gamlitz-Betrieb insolvenzrechtlich geschlossen werden soll. Parallel dazu soll eine neue Auffanggesellschaft den Betrieb übernehmen.“ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden aus der alten Gesellschaft ausscheiden und in dieser neuen weiterbeschäftigt werden.

Das Ziel: „Sämtliche Hochzeiten sollen bis auf Weiteres stattfinden“, so Mikhaeil. Zusätzliche Kosten würden den Brautpaaren keine entstehen, bereits geleistete Anzahlungen würden angerechnet. Eine endgültige Zusage sei das aber noch nicht, das Konzept müsse kommende Woche mit dem Masseverwalter im Detail abgestimmt werden.

Rechtsanwältin Randa Mikhaeil erklärt, dass für den insolventen Schloss-Gamlitz-Betrieb eine Auffanglösung vorbereitet werde. Ziel sei, die rund 35 gebuchten Hochzeiten wie geplant stattfinden zu lassen. © hba Rechtsanwälte GmbH

Die Schloss-Insolvenz ist Teil der größeren Kilger-Causa. Bei der Domaines Kilger GmbH & Co KG wurden Forderungen von rund 83,468 Millionen Euro angemeldet, rund 50,997 Millionen Euro anerkannt. Für die Schloss-Gesellschaft nennt der KSV1870 rund 60 Gläubiger und Passiva von rund 2,13 Millionen Euro.

Wettlauf um freie Hochzeitstermine

Wie angespannt die Lage ist, zeigt ein Fall, der bereits bei Oliver Haring, Geschäftsführer des Georgi Schlosses in Ehrenhausen, gelandet ist. Eine Ärztin aus Deutschland hatte ihre Hochzeit im Schloss Gamlitz für die Herbstferien gebucht. Wegen der aktuellen Situation habe sie nun bei ihm angefragt, sagt Haring. „Da geht es um 80 Leute, und die Dame will natürlich sichergehen, dass ihre Hochzeit stattfinden kann. Leider konnte ich ihr den gewünschten Termin auch nicht zusagen.“

Ganz unmöglich seien Ersatzlösungen aber nicht, ergänzt Haring – vorausgesetzt, Brautpaare seien bei Termin und Ablauf flexibel: „Freitagstermine gibt es noch, und im Herbst haben wir auch noch ein paar einzelne Termine frei.“ Für betroffene Brautpaare wurde bereits ein mögliches Paket angedacht: Heiraten im Georgi Schloss, Unterbringung der Gäste je nach Verfügbarkeit im Schloss, im Kirchenwirt und in der Pension Rohrer in Ehrenhausen. Alle drei Betriebe gehören Haring und seiner Familie.

Auch andere Hochzeitslocations in der Region verfolgen die Entwicklung aufmerksam. Beim Weingut Holler, das rund 80 Hochzeiten pro Jahr ausrichtet, gebe es laut Geschäftsführer Christian Girtler nur noch einzelne freie Termine. Die Kilger-Pleite sei nicht nur für die betroffenen Brautpaare belastend, sondern für die gesamte Region: „Das ist alles andere als ein Idealfall.“

Was sagt Schlossherr Arnold Melcher?

Das Schloss Gamlitz steht im Privatbesitz von Arnold Melcher; Investor Hans Kilger war Pächter beziehungsweise Betreiber. Melcher macht im Gespräch mit der Kleinen Zeitung deutlich, dass der Hochzeitsbetrieb in diesem Jahr aus seiner Sicht unbedingt weitergehen müsse: „Kilger muss das einhalten, er steht den Brautpaaren in der Schuld. Die haben alle angezahlt und er soll jetzt weitermachen.“