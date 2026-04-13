Der Saal im Kulturzentrum Leibnitz war bis auf den letzten Platz gefüllt. Es war wohl nicht nur Neugier, die die Menschen auf Einladung des Club 41 Leibnitz zur Charity-Buchpräsentation „Die Rückkehr des Krieges“ von Militäranalyst Franz-Stefan Gady und Winfried Franz Ganster brachte. Im Publikum war spürbar, wie nah Kriege und Krisen gerückt sind – vom Krieg in der Ukraine über den Nahen Osten bis zu den politischen Verschiebungen in den USA unter Donald Trump.

Gady war einst Schüler am Gymnasium in Leibnitz. Heute lebt er in Wien und arbeitet international zu Fragen moderner Kriegsführung. Sein Buch wurde für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert.

Zwischen Krieg und Kinderspielplatz

Der Abend verband einen analytischen Vortrag von Gady mit einem literarischen Zugang seines Onkels Ganster zum Thema Frieden.

Besonders eindrücklich wurde es, als der Militäranalyst eine Szene aus der Ukraine schilderte. Er saß mit Soldaten nahe der Front, hörte Einschläge im Hintergrund – und blickte zugleich auf einen Kinderspielplatz. Wenig später kamen Kinder mit ihren Müttern, mit Puppen, Rucksäcken und Sandspielzeug. Im Hintergrund das Grollen der Artillerie, vorne ein fast normaler Nachmittag.

Genau diesen Kontrast arbeitet Gady heraus: Krieg und Frieden, Schrecken und Alltag, die gleichzeitig existieren.

Im Mittelpunkt des Abends stand Franz-Stefan Gadys Buch „Die Rückkehr des Krieges“, das sich mit der Frage beschäftigt, wie Gesellschaften lernen können, mit Krieg umzugehen © KLZ / Brutmann

Die Welt im „Zeitalter der Fehlkalkulationen“

Im Zentrum des Vortrags standen die Veränderungen im internationalen System. Gady sprach von einem „Zeitalter der Fehlkalkulationen“ und beschrieb einen Wandel in den USA. Die Vereinigten Staaten würden sich von einer Status-quo-Macht zu einer Macht entwickeln, „die das internationale System verändern will“. Neben den USA nannte er auch China und Russland als Staaten, die auf Veränderung drängen.

Im zweiten Teil der Veranstaltung blieb Zeit für Fragen aus dem Publikum und für den persönlichen Austausch mit den beiden Autoren © Fotofreunde Leibnitz/Gernot Neugebauer

Für die innenpolitische Entwicklung in den USA verwendete der Militäranalyst den Begriff „Neo-Royalismus“. Gemeint sei damit eine Politik, die an frühere Monarchien erinnert: Macht, Familie, Loyalität und Prestige rücken stärker in den Vordergrund. Die Weltordnung werde dabei zunehmend als System verstanden, in dem kleine, hyperelitäre Zirkel, Clans oder Dynastien die Geschicke von Staaten lenken – ähnlich wie einst große Herrscherhäuser.

Zugleich gewinne der direkte Draht zu autokratischen oder als „starke Männer“ auftretenden Politikern an Bedeutung, während diplomatische Institutionen und fachliche Expertise an Gewicht verlieren.

Und Österreich?

Die Frage, die spürbar viele im Saal beschäftigte, lautete: Was bedeutet all das für ein neutrales Land wie Österreich? Gady machte deutlich, dass Neutralität allein in einer neuen Form der Kriegsführung kein Schutzschild mehr ist – vor allem dann nicht, wenn Drohnen und Raketen große Distanzen mühelos überwinden und kritische Infrastruktur in kürzester Zeit treffen können.

Mit deutlichen Worten sprach Franz-Stefan Gady über sicherheitspolitische Schwächen Österreichs – etwa bei Drohnenabwehr und Luftverteidigung © Brutmann

Mit Blick auf die eigenen Fähigkeiten formulierte Gady seine Kritik über Drohnenabwehr und Luftverteidigung in Österreich drastisch: „Im Moment können wir so gut wie gar nichts abschießen.“

Trotz aller Warnungen ließ er keinen Fatalismus aufkommen: Die notwendigen strukturellen Veränderungen seien machbar, betonte er, „wir können das meistern“. Dass er mit seinen Analysen einen Nerv getroffen hatte, zeigte sich am großen Interesse im Saal. So verband der Abend aktuelle geopolitische Debatten mit lebendigem Austausch – und stand zugleich im Zeichen eines guten Zwecks: Die Einnahmen der Charity-Veranstaltung kommen Kindern und Familien aus der Region zugute.