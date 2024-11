Am 24. November ist es soweit: Auf den Tag genau fünf Jahre nach dem letzten Urnengang wählen die Steirerinnen und Steirer einen neuen Landtag. In den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg können in Summe mehr als 117.000 Wahlberechtigte mitentscheiden, welche 48 Kandidatinnen und Kandidaten im Landtag vertreten sind.