Die Steiermark wählte am 24. November 2024 einen neuen Landtag. Mehr als 117.000 Personen waren in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg wahlberechtigt. Hier finden Sie die Ergebnisse für alle 44 Gemeinden, von Eibiswald bis St. Veit in der Südsteiermark.

Die steirische Landtagswahl 2024 ist geschlagen: Mehr als 117.000 Personen waren in den Bezirken Leibnitz (67.728) und Deutschlandsberg (49.730) wahlberechtigt. In den 44 Gemeinden – von Allerheiligen bei Wildon bis Wies – wurden in insgesamt 183 Wahllokalen Stimmen abgegeben. Die frühesten öffneten um 7 Uhr, die letzten schlossen um 13 Uhr. Sechs Parteien, die allesamt schon im Landtag vertreten sind, standen am Stimmzettel in folgender Reihenfolge zur Wahl: ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, KPÖ und Neos.

Ergebnisse ab 16 Uhr

Wie die Wählerinnen und Wähler an den Urnen entschieden haben, wird mit Schließung des letzten steirischen Wahllokals um 16 Uhr veröffentlicht. In Kürze finden Sie hier Grafiken zu den vorläufigen Ergebnissen aus den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg sowie ihrer Gemeinden.

Die Ausgangslage

Großer Sieger der letzten Wahl im Jahr 2019 war die ÖVP, die sich sowohl im Bezirk Deutschlandsberg (37,8 %) als auch in Leibnitz (43,1 %) klar an die Spitze setzen konnte. Platz zwei ging in Deutschlandsberg an die SPÖ (25,1 %) vor der FPÖ (20,6 %). Im Bezirk Leibnitz blieb die FPÖ trotz starker Verluste mit 21,8 % vor der SPÖ (19,8 %) auf Platz zwei.