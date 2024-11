Die Betten sind leer, der Herd kalt und das Restaurant finster. Seit Sonntag hat der Weststeirische Hof samt Restaurant, Hotel und Vinothek in Bad Gams, Deutschlandsberg, geschlossen. Die Region verliert damit einen weiteren Traditionsbetrieb.

39 Jahre lang verwöhnten Sonja und Klaus Wolfgang Kalthuber ihre Gäste. Insgesamt 64 Jahre war der ehemalige Marienhof in den Händen der Familie. Damit ist jetzt Schluss.

Kein Nachfolger

„Mein Mann geht in Pension und wir haben keinen Nachfolger“, erklärt Sonja Kalthuber. Keine leichte Entscheidung. „Es ist nach so langer Zeit nicht einfach, sich von seinem Betrieb und dem hervorragenden Mitarbeiterteam zu trennen“, schreiben die Wirtsleute auf Facebook. Anfangs arbeiteten 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gastronomiebetrieb, am Schluss waren es noch sieben. Alle haben laut Kalthuber zum Glück bereits einen neuen Arbeitsplatz gefunden.

Der Gebäudekomplex soll nun verkauft werden. Interessenten können sich bei dem Gastropaar für den Weststeirischen Hof mit seinem Restaurant, Hotel mit 50 Betten, Seminarräumen, einem Wellnessbereich, Vinothek und großem Garten melden. „Es wäre schön, wenn jemand den Gastronomiebetrieb als solchen weiterführen möchte, auch für Bad Gams und die gesamte Tourismusregion selbst“, sagt die Gastronomin. Als kurzzeitige Alternative könne man sich ansonsten die Weiterführung des Hotels als Frühstückspension vorstellen. In den kommenden Monaten werde man sehen, wie es mit dem Betrieb weitergehen soll.

Ein Danke zum Abschied

„Es waren wunderschöne Jahre, an die wir gerne zurückdenken. Aus vielen Stammgästen wurden Freunde“, schreiben die Kalthubers im Internet und bedanken sich neben den Gästen auch bei ihren treuen Mitarbeitern.