Die sommerlichen Temperaturen locken bereits im Frühling immer mehr Touristinnen und Touristen in die Südsteiermark. Was dabei auffällt: Das beliebte Winzerhaus Kogelberg ist seit November 2023 geschlossen. Grund dafür ist die lange, schwere Krankheit des Szenewirtes Klaus Zechner. Er verstarb am 2. Februar 2024 im Alter von 69 Jahren.