Vor Kurzem wurde der Siebinger Hof in St. Veit in der Südsteiermark noch bei der Platzwahl der Kleinen Zeitung steiermarkweit auf Platz 6 gewählt. Seit vergangenem Sonntag ist es in der Gaststube dunkel, der Herd in der Küche kalt, die Türen verschlossen.