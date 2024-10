Eindeutiger Fall bei einer Verkehrskontrolle am Montagvormittag auf der Pyhrnautobahn (A9). Bereits optisch sei der desolate Zustand eines Lkw mit Anhänger sichtbar gewesen, berichtet die steirische Polizei in einer Aussendung. Deshalb wurden das Fahrzeug und der Lenker von Beamten der Autobahnpolizei Graz-West am Verkehrskontrollplatz Strass genauer unter die Lupe genommen.

Dabei wurden sechs sicherheitsrelevante Mängel festgestellt: darunter Ölverlust, wirkungslose Bremsen, abgefahrene Reifen und eine geschweißte Anhängerkupplung. Acht weitere schwere Mängel konnten am Fahrzeug festgestellt werden, an ein Weiterfahren war für den 42-jährigen Lenker nicht mehr zu denken.

Das lag auch daran, dass der Mann keine gültige Fahrtengenehmigung für die EU besitzt. Außerdem bemerkten die Polizisten während der Kontrolle, dass das hintere Kennzeichen gefälscht war. Es wurde abgenommen und sichergestellt. Vom Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren tausend Euro eingehoben, zudem wird er wegen zahlreicher Übertretungen angezeigt.