Die Liste der Insolvenzen in der südsteirischen Bauwirtschaft wird immer länger. Nur wenige Wochen nach der HTS-Bau GmbH in Gabersdorf ist nun auch die NEUCO GmbH mit Sitz in Neudorf ob Wildon zahlungsunfähig. Wie der Gläubigerschutzverband Creditreform informiert, wurde am Dienstag aufgrund eines Eigenantrages ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Die Verbindlichkeiten gegenüber etwa 60 Gläubigern betragen 626.000 Euro, momentan sind 15 Dienstnehmer beschäftigt.

Gesunkene Investitionsbereitschaft

Geschäftsgegenstand der Neuco GmbH sind der Vertrieb und die Montage von Unterkonstruktionen mittels Schraubfundamenten. Zur Anwendung kommen diese im Wohnbau und Tiefbau ebenso wie im Holz- und Stahlbau oder bei Photovoltaikanlagen auf Freiflächen. Letzteres Geschäftsfeld sei laut eigenen Angaben aufgrund der hohen Zinsbelastung in Kombination mit sinkenden Strompreisen zusammengebrochen, was wesentlich zur Zahlungsunfähigkeit beigetragen habe. Als weiterer Grund wird die gesunkene Investitionsbereitschaft von kleinen und mittleren Unternehmen genannt.

Die Geschäftsführung strebt den Fortbetrieb des Unternehmens über einen Sanierungsplan an. Gläubigern wird binnen zwei Jahren eine Quote von 30 Prozent angeboten. Weitere Forderungen können bis 12. November bei Insolvenzverwalter Gerhard Petrowitsch in Leibnitz angemeldet werden.