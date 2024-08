Schlechte Nachrichten gibt es aus der schwächelnden Bauwirtschaft. Laut übereinstimmenden Angaben der Gläubigerschutzverbände KSV 1870 und AKV ist die HTS-Bau GmbH mit Sitz in der südsteirischen Gemeinde Gabersdorf zahlungsunfähig. Das von Walter Schwab-Habith geführte Unternehmen hat demnach am Donnerstag beim Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht.