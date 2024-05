Seit 14. Februar dieses Jahres befindet sich die „Eurotransline Internationale Speditions- und Transport GmbH“ in einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Auf den Tag genau drei Monate später gibt es für das Unternehmen mit Sitz in Leibnitz erfreulichere Nachrichten. Wie der Kreditschutzverband von 1870 mitteilt, stimmten die Gläubiger dem vorgelegten Sanierungsplan in der heutigen Tagsatzung mehrheitlich zu. Damit ist die von Unternehmensseite angestrebte Fortführung vorerst gesichert.