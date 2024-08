Die Restaurants Mühle und Terra hinter dem Rathaus und eine Bar in der Sauerbrunnstraße – der dreifache Haubenkoch Johann Schmuck hat in der weststeirischen Gemeinde Stainz in den vergangenen Jahren drei erfolgreiche Gastronomiebetriebe aufgebaut. In den vergangenen fünf Jahren betrieb er zudem das Restaurant Broadmoar in Oisnitz bei St. Josef.