Eigentlich reichte in diesem Februar ein Schritt vor die Haustüre, um es zu merken, die Datenlage der Geosphere Austria bestätigt es jedoch schwarz auf weiß: Bis dato wurden an jedem Tag im Februar dieses Jahres überdurchschnittlich hohe Temperaturen gemessen, ein Spätwintereinbruch ist mangels Kaltluftvorstößen aus dem Norden ausgeblieben. Und das soll laut aktueller Prognosen der Geosphere auch für den restlichen Februar so bleiben.