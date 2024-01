„Auffe aufn Berg und oba mit de Ski“, ist nicht nur eine Songzeile aus einem beliebten Après-Ski-Hit, sondern spiegelt auch das wider, was in den vergangenen Wochen von vielen Wintersportlerinnen und -sportlern auf Österreichs Bergen hoch motiviert in die Tat umgesetzt wurde. Und das nicht nur in den größeren Skigebieten: Auch auf den Pisten im südweststeirischen Deutschlandsberg gab es regen Betrieb, sowohl auf der Weinebene als auch auf der Hebalm zeigt man sich mit den letzten Wochen sehr zufrieden.