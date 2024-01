Der Winter ist noch nicht ganz in Abfahrtshocke, denn einmal Schneien macht bekanntlich noch keinen Winter. Eine Woche vor Weihnachten hat es noch fantastisch ausgesehen. Weiße Weihnachten waren in Aussicht, die Schneeschaufeln wurden ausgepackt und hastig Schneeketten aus dem Keller geholt. Dann kam der Regen. Und der Föhnsturm. „Uns sind 20 Zentimeter Schnee weggeronnen“, klagt Rudi Sabetz, Betreiber des Familienskigebietes St. Hemma in Edelschrott. „Wir wollten zu Weihnachten mit dem Liftbetrieb starten.“ Davon kann derzeit aber keine Rede sein. Der Schlepplift steht still. Ein Drama? „Natürlich ist Weihnachten unser Hauptgeschäft, aber wir leben ja nicht davon. Jetzt warten wir ab, die Saison hat ja gerade erst begonnen. Kein Drama.“