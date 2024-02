Eine stürmische Nacht liegt hinter der Steiermark. Besonders in der Obersteiermark wehten Sturmböen mit bis zu 100 km/h (Aflenz) weiß Geosphere-Meteorologe Martin Kulmer. Bis zum Mittag sollte sich der Wind aber zumindest in den Tälern beruhigt haben, „in den Bergen bleibt es bis zum Abend stürmisch mit etwa 70 km/h-schnellen Böen“. Turbulenter geht es am heutigen Montag noch in Niederösterreich und Wien zu: Da sind Sturmböen um die 100 km/h angesagt, besonders in Niederösterreich dürfte es bis in die Abendstunden im Flachland windig sein. In der Nacht kehrt dann laut Kulmer überall Ruhe ein, der nächste Föhnsturm ist für Donnerstag zu erwarten.

Eine besondere Herausforderung stellt der Wind für Bergretter dar. Am Großglockner konnten Bergsteiger noch nicht gerettet werden, weil der Hubschrauber nicht starten kann. Auch am Samstag gelang die Rettung eines Wanderers auf der Pribitz per Hubschrauber nicht, die Einsatzkräfte mussten zu Fuß ausrücken. Auch die Feuerwehren sind gefordert: In Niederösterreich hat der anhaltende Sturm bis Montagvormittag für rund 70 Feuerwehreinsätze gesorgt, besonders im Umland von Wien. Die Wiener Berufsfeuerwehr Wien verzeichnete dagegen nur „etwas erhöhtes Einsatzaufkommen“, sagte Sprecher Jürgen Figerl auf APA-Anfrage.

Bis zu 19 Grad warm

Ungewöhnlich warm für den Februar zeigt sich gleichzeitig das Wetter am Montag und in den nächsten Tagen. Im Ennstal zeigte das Thermometer schon am Vormittag 12 Grad an, in Bruck an der Mur waren es 14,6 Grad. Vergleichsweise kühl war es im Süden in der Steiermark mit drei Grad (Bad Radkersburg). In Köflach soll es im Laufe des Tages mit 19 Grad am wärmsten werden. „Das geht die ganze Woche so weiter“, sagt Kulmer. Erst nächste Woche dürfte Österreich dann der Spätwinter einholen.

Verantwortlich für Wind und hohe Temperaturen ist die Föhnwetterlage. Vom Nordwesten her kommt eine Strömung mit „generell sehr warmer Luftmasse“ erklärt Kulmer. Sogar auf 1600 Meter Höhe sorgt das Phänomen für eine Temperatur von drei Grad. Zwar gab und gibt es solche Föhnwetterlagen immer wieder, meint Kulmer. Aber: Weil der Klimawandel generell für ein höheres Temperaturniveau sorgt, wird es kombiniert mit einer Föhnwetterlage noch einmal wärmer.