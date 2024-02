18,6 Grad: Der „Hitzepol“ der Steiermark lag am gestrigen Samstag in Köflach. Aber auch in Bruck an der Mur (17 Grad) und in Murau und Zeltweg (beide 16 Grad) war es gestern fürhlinghaft warm. Und so geht es auch am heutigen Sonntag weiter - es ist ein Wochenende für alle Sonnenhungrigen, wie Andreas Mansberger, Meteorologe bei Geosphere Austria bestätigt. „Auch heute werden die Temperaturen ähnlich hoch, das liegt an der föhnigen Wetterlage, die für diese hohen Temperaturen sorgt.“