Das Pflegeheim in Gnas ist derzeit gesperrt (Sujetbild) © (c) Robert Kneschke - stock.adobe.com (Robert Kneschke)

Die Infektionszahlen steigen in der Südoststeiermark. Und auch Pflegeheime sind vom Coronavirus betroffen. Fünf Fälle wurden etwa aus dem Landespflegezentrum in Bad Radkersburg gemeldet, einen Corona-Cluster gibt es im Pflegeheim in Bairisch Kölldorf. Zwölf Coronafälle gibt es nun auch im Pflegeheim Gnesaha in Gnas. Vier Mitarbeiter und acht Bewohner wurden positiv auf Covid-19 getestet, wie die Bezirkshauptmannschaft bestätigt. Das Pflegeheim ist deshalb von der Außenwelt abgeriegelt - es dürfen also keine Besucher kommen.