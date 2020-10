Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Landespflegezentrum in Bad Radkersburg ist derzeit gesperrt © Johann Schleich

Das Landespflegezentrum (LPZ) in Bad Radkersburg ist nicht mehr von der Außenwelt abgeriegelt. Darüber informiert die Kages am Dienstag zu Mittag. Am Donnerstag am Nachmittag war es ja gesperrt worden. Der Grund: Eine Bewohnerin war positiv auf Covid-19 getestet worden.