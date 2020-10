Facebook

Die Corona-Ampel schaltete von Grün auf Orange © (c) As13Sys - stock.adobe.com

Die Infektionszahlen sind in den vergangenen Tagen in der Südoststeiermark stark angestiegen. Am vergangenen Freitag waren es noch 25 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden. Mittlerweile hat sich die Zahl mehr als verdoppelt, am gestrigen Donnerstag lag sie bereits bei 52 Personen (eine interaktive Infografik finden Sie hier).