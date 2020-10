Facebook

Weil die Zahl der Infizierten deutlich steigt, steht die Ampel für den Bezirk Südoststeiermark auf Rot © fotomek - stock.adobe.com

Die Corona-Kommission schaltet fast ganz Österreich auf Rot - auch den Bezirk Südoststeiermark. Die Regierung bereitet einen Lockdown light vor. Sie will darüber am Samstag entscheiden und dann konkrete Maßnahmen beschließen. Im Bezirk bereitet man sich darauf, so gut es geht, vor. Wir haben in Gemeinden nachgefragt.