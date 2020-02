Facebook

Vorstellung der Analyse durch Hannes Lindner mit Bürgermeister Josef Ober, Ingrid Herbst und Stadtrat Christian Ortauf © Helmut Steiner

Über den wirtschaftlichen Zustand von Feldbachs Innenstadt scheiden sich – wie mehrfach berichtet – die Geister. Immerhin herrscht Übereinstimmung, dass etwas getan werden muss, um sie attraktiver zu machen.

Dafür hat sich die Stadtgemeinde professionelle Unterstützung geholt. Die „Standort+Markt Beratungsgesellschaft“ (S+M) hat eine Situationsanalyse der Shopflächen in der Feldbacher Innenstadt erstellt. Ihre Ergebnisse präsentierte Hannes Lindner gemeinsam mit Bürgermeister Josef Ober vor. Ober betonte, dass die Anziehungskraft der Stadt wachse. Er führte dazu jene Projekte an, die Unternehmer in den letzten Jahren gesetzt haben, verwies auf den deutlichen Zuwachs an Wohnungen und Schwerpunktsetzungen der Stadt, wie etwa die Ausweisung der Straße der Mode.