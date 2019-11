Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die wirtschaftliche Lage der Feldbacher Innenstadt Thema im Gemeinderat © Thomas Plauder

Intensiv genutzt wurde in der jüngsten Feldbacher Gemeinderatssitzung die Fragestunde. SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Koller ortete Verunsicherung bei Belegschaft und Bevölkerung, weil immer wieder Spekulationen um das LKH Feldbach angestellt würden. Wie es mit den Plänen aussehe, Feldbach zum Leitspital zu machen, wollte er von Bürgermeister Josef Ober wissen. Er sei mit Landesrat Christopher Drexler in Kontakt, so Ober: "Mir liegen detaillierte Unterlagen für einen großzügigen Ausbau vor." Der wesentlichste Punkt, die Parkplatzsituation, sei geklärt und damit werde vor dem Krankenhaus Raum frei. Das Thema Ilz - der Bau eines neuen Krankenhauses - sei "sehr, sehr alt". "Das ist komplett vom Tisch'", so Ober.